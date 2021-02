Depois da cloroquina, Bolsonaro desincentiva uso de máscara: “começam a aparecer os efeitos colaterais”

Bolsonaro citou suposto "estudo de universidade alemã", sem citar qual e nem entrar em detalhes, que mostrariam que as máscaras dão "dor de cabeça" em crianças edit

Revista Fórum - Em sua live semanal desta quinta-feira (25), um dia após o Brasil bater a triste marca de 250 mil mortes em decorrência da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro tentou desincentivar o uso de máscaras de proteção, uma das principais medidas para evitar o contágio do coronavírus.

O titular do Planalto, como já é sabido, não tem o hábito de usar máscara e recorrentemente desrespeita decretos municipais que obrigam seu uso e proíbem aglomerações. O presidente, no entanto, parece querer que outras pessoas o sigam no mau exemplo e se exponham ao vírus.

“Pessoal, começam a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhes, sobre uso de máscaras. Em um primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais às crianças”, disparou o presidente, sem dizer em qual universidade o estudo foi feito, quando e nem quem são os autores.

