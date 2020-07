OMS registrou neste domingo recorde de novos casos de coronavírus em 24 horas no mundo

247 – O aumento recorde nos casos globais da Covid-19 desde o início da pandemia foi anunciado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no domingo (12). Em apenas 24 horas, foram notificados 230.370 novos portadores da doença. Os maiores números registrados pertencem aos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com um relatório diário. A informação é do jornal O Globo.

O recorde anterior da OMS para novos casos registrou 228.102 infectados em 10 de julho deste ano. As mortes permanecem estáveis com média de 5 mil vítimas fatais por dia. No total, os casos globais da Covid-19 estavam se aproximando de 13 milhões no domingo, de acordo com contagem da Reuters. A doença já matou mais de 565 mil pessoas em sete meses, acrescenta a reportagem.

Com 3,2 milhão de infectados e mais de 135 mil óbitos provocados pela Covid-19, os Estados Unidos lideram o ranking mundial de casos confirmados e vítimas fatais em meio à pandemia, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins (EUA). O Brasil aparece em na segunda colocação, com 1,8 milhão de diagnósticos positivos para a doença e 71 mil mortes.

