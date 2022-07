Todas as teorias sobre a origem da Covid estão sobre a mesa: OMS

Apoie o 247

ICL

247 - Todas as teorias sobre a origem do novo coronavírus estão sobre a mesa, declarou nesta quarta-feira, 27, o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, segundo a AFP.

A origem do vírus pandêmico foi atribuída inicialmente a um mercado em Wuhan, China, por diversos oficiais, estudos e veículos de comunicação no início da crise sanitária. No entanto, alguns nomes de peso sugerem que o vírus pode ter surgido nos Estados Unidos, em um laboratório biológico.

"Todas as hipóteses ainda estão sobre a mesa", disse Ryan na sede da agência de saúde da ONU em Genebra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resolver o mistério de onde o vírus SARS CoV-2 veio e como ele começou a se espalhar entre humanos é crucial para prevenir futuras pandemias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE