CPI pede encaminhamento de representação contra Jair Renan e Aziz dispara: "é um marginal"

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) pediu que a CPI da Covid tome providências contra Jair Renan Bolsonaro e cobrou o encaminhamento de uma representação criminal à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à presidência do Senado pelas ameaças postadas nas redes sociais contra os membros do colegiado. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), disse que o jovem agiu como um “marginal” ao ameaçar os membros do colegiado.

"Vamos apresentar requerimento apontando todos os crimes que cometeu ao divulgar na rede social esse aparente inocente comentário "alô CPI", mostrando 12 armas, que são armas letais, porque ele ainda diz que são armas letais. Vamos apresentar requerimento sugerindo que seja apurado esse evento envolvendo o quarto filho do presidente da República", afirmou o parlamentar na abertura da sessão desta terça-feira (21).

“Ele tem 19 anos. Um garoto de 18 anos, se cometer um crime, vai responder por isso. O fato dele ter 19 anos já o habilita. Ele já tem todas as faculdades e responsabilidades criminais. Precisamos que na condição dele, de filho do presidente, deve servir de exemplo para todos aqueles que cometem atos de intimidação às instituições democráticas”, completou.

Após assistir o vídeo postado pelo filho de Jair Bolsonaro, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), disse que o jovem agiu como um “marginal”. "Quem tem este linguajar é marginal, que chama arma de fogo de brinquedo. ‘Olha o brinquedo aqui para você’. É marginal, não é um jovem”.

