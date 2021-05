CPI vai pedir explicações ao governo do Rio sobre aglomeração de Bolsonaro, diz Randolfe

A manifestação foi escoltada por mais de mil policiais militares, que respondem ao governo do estado do governador bolsonarista Cláudio Castro edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede), afirmou, neste domingo, 23, que a comissão vai pedir informações ao governo do Rio de Janeiro, do bolsonarista Cláudio Castro, sobre as aglomerações provocadas por Jair Bolsonaro.

“Vamos pedir informações do governo do estado do Rio e da prefeitura se houve autorização para este evento de hoje. Se não houve, cobraremos quais as providências serão tomadas para responsabilizar o presidente da República por conta da clara infração à ordem sanitária”, afirmou o senador ao G1.

A manifestação foi escoltada por mais de mil policiais militares, que respondem ao governo do estado. A convocação feita por Bolsonaro nas redes sociais fez com que caravanas de apoiadores se deslocassem de moto para a capital fluminense.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello esteve presente, sem máscara, no ato bolsonarista no Rio de Janeiro, organizado por Jair Bolsonaro, comprovando que o general mentiu à CPI da Covid.

