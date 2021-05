Participação de Pazuello em ato no Rio comprova que general mentiu à CPI da Covid

247 - A participação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no ato promovido por Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 22, comprova que o general mentiu em depoimento à CPI da Covid no Senado nesta semana.

Em depoimento, Pazuello falou ser a favor de medidas sanitárias de distanciamento e uso de máscaras. Nesta sexta, ele apareceu sem máscara em aglomeração bolsonarista, no momento em que o Brasil se encaminha para 450 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia.

Na CPI, quando o relator, senador Renan Calheiros (MDB), perguntou sobre sua posição sobre medidas de distanciamento social, o general respondeu que era “positiva”. “Vou repetir: era positiva, deveríamos fazer medidas de distanciamento sempre que possível”, afirmou.

Pazuello será novamente convocado à CPI da Covid

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD), disse neste sábado, 21, que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello será novamente convocado para prestar depoimento no Senado Federal.

Segundo Aziz, protegido por um habeas corpus, o general Pazuello mentiu aos senadores. Ele ainda afirmou que a oitiva com o general foi “hilária”.

O requerimento para convocar novamente Pazuello já foi apresentado e deve ser votado na próxima semana pelos integrantes da CPI da Covid.

Em depoimentos prestados nas últimas quarta, 19, e quinta, 20, Pazuello buscou preservar Jair Bolsonaro se responsabilizando por medidas sobre a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB), o general mentiu muito em depoimento no Senado.

