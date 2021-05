Omar Aziz: "Pazuello está dizendo que Bolsonaro é um grande mentiroso"

“A culpa é toda do Pazuello. Não sou eu que estou dizendo. É ele, Pazuello”, apontou o presidente da CPI, que disse que irá reforçar a investigação sobre o empresário Carlos Wizard edit

247 – O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), avalia que o ex-ministro Eduardo Pazuello fez de tudo para blindar seu ex-chefe Jair Bolsonaro. “Hoje, se eu tivesse que fazer o relatório [da CPI], o Bolsonaro não fez nada de errado”, explica. “[A culpa] é toda do Pazuello. Não sou eu que estou dizendo. É ele [Pazuello]. O presidente só é mentiroso. E mentir não prende ninguém”, ironizou, em entrevista ao jornal Valor Econômico. "Ele está chamando o presidente de mentiroso, o Pazuello. Ele está dizendo que o presidente é um grande mentiroso, que o que ele [Bolsonaro] fala nas redes sociais dele é uma mentira. Por trás, ele manda você fazer outra coisa. E você, como um bom cumpridor de ordem, cumpre ordens. As ordens que ele fala publicamente não têm valor nenhum. O que tem valor são as que ele fala escondido, entre quatro paredes."

Concedida aos jornalistas Renan Truffi, Vandson Lima e Fernando Exman, a entrevista também abordou as consequências da fala de Pazuello para os militares. "Pazuello está mentindo. Ele está mentindo. O pessoal que ele comandou deve estar envergonhado", apontou. Aziz disse ainda que há uma nova linha que será reforçada. "Quem convenceu o presidente [Bolsonaro] sobre o tratamento precoce, cloroquina, essas coisas. Aí vem a [médica Nise] Yamaguchi. Aquele ministério paralelo que ele tinha. O Carlos Wizard", apontou.

