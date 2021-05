Gleisi critica Bolsonaro por ato no Rio: "não se comove com a dor do outro"

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, ainda lembrou que Jair Bolsonaro mobilizou mil policiais para acompanhar a manifestação no Rio de Janeiro. “Gasta dinheiro público e aglomera”, afirmou nas redes sociais edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou Jair Bolsonaro pela realização de aglomerações no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 22. A petista lembrou que foram mobilizados mil policiais militares para acompanhar o ato bolsonarista.

“Passeio de moto de Bolsonaro no Rio mobiliza mil policiais. Gasta dinheiro público e aglomera”, afirmou.

“Visitar hospitais, prestar solidariedade às vítimas da Covid e com quem passa fome, nada! Mas aí seria outro presidente né! Esse aí não se comove com a dor do outro”, destacou Gleisi.

Bolsonaro realizou aglomerações, sem máscara, no Maranhão e no Rio de Janeiro esta semana, no momento em que o Brasil se aproxima à marca de 450 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello esteve presente, sem máscara, no ato bolsonarista no Rio de Janeiro, organizado por Jair Bolsonaro.

A convocação feita por Bolsonaro nas redes sociais fez com que caravanas de apoiadores se deslocassem de moto para a capital fluminense.

