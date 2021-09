Diretor da Precisa comprou Rolex de R$ 78 mil em nome da empresa; CPI suspeita lavagem de dinheiro

Apoie o 247

Marcelo Hailer, Fórum - Durante o depoimento do diretor executivo da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) levantou uma compra suspeita feita por Trento, no caso um relógio Rolex, no valor de R$ 78 mil.

À Comissão, Danilo Trento confirmou a compra, mas afirmou que era um presente. Para os parlamentares, a compra em nome da empresa configura lavagem de dinheiro. A partir daí, os internautas aproveitaram a deixa e lembraram que o senador Marcos Rogério (DEM-RO) possui um relógio igual e brincaram: “Pra quem seria o presente?”.

Um rolex de 78 mil para presentear quem? Quem arrisca um palpite? 👀 — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) September 23, 2021

Danilo Trento, diretor da Precisa, compra um rolex de 78 mil reais em nome da empresa. Suposta compra pode ter origem em lavagem de dinheiro. Estamos mais próximos da verdade: quem ganhou a grana nessa mamata das vacinas do Ministério da Saúde?

✔️ Rolex de R$ 78 mil

✔️ Narcotráfico

✔️ Lavagem de dinheiro

✔️ Empresas fantasmas

✔️ Propinoduto na compra de vacinas

✔️ Intermediários laranjas

✔️ Superfaturamento

✔️ Prevaricação na CGU e na PGR

✔️ Interferência na PF

✔️ Tráfico de influência



Tudo isso só na #CPIdaCovid — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) September 23, 2021

Sabe quem desfila de rolex por Brasília? pic.twitter.com/Wi1nD5UG4y

