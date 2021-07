Marcos Rogério vai à CPI da Covid com Rolex de R$ 108 mil

De acordo com o jornalista Leandro Demori, o acessório utilizado pelo senador governista trata-se de um Rolex Daytona edit

247 - O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) foi à CPI da Covid nesta quinta-feira (15) utilizando um caríssimo relógio de pulso.

De acordo com o jornalista Leandro Demori, do The Intercept Brasil, o acessório utilizado pelo parlamentar é um Rolex Daytona, vendido por R$ 108.685.

"Oi Marcos Rogério, onde consigo uma réplica do Rolex Daytona como a que o senhor usa? Quero dar uma de presente mas não tenho condições de ter um original. Ou o seu é original? Ou estou vendo mal e se trata de outro modelo? Agradeço a dica!", escreveu Demori em tom irônico no Twitter.

Oi @MarcosRogerio, onde consigo uma réplica do Rolex Daytona como a que o senhor usa? Quero dar uma de presente mas não tenho condições de ter um original. Ou o seu é original? Ou estou vendo mal e se trata de outro modelo? Agradeço a dica! pic.twitter.com/zfziP05r8o — Leandro Demori (@demori) July 15, 2021

