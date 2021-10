Flávio Bolsonaro ri da cara dos brasileiros quando questionado sobre responsabilização do pai pelas mortes na pandemia (vídeo)

Senador reagiu com gargalhadas quando questionado por repórteres sobre como será a reação de Jair Bolsonaro ao ter acesso ao relatório da CPI que o responsabiliza por ter cometido dez crimes no período da pandemia edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Flávio Bolsonaro reagiu com gargalhadas quando questionado por repórteres na manhã desta quarta-feira (20) sobre como será a reação de Jair Bolsonaro ao ter acesso ao relatório da CPI que o responsabiliza pela completa negligência no combate à Covid.

Apresentado nesta quarta-feira, 20, pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), o relatório final da CPI da Covid no Senado sugere que Bolsonaro seja indiciado pelo conjunto de dez crimes. Por pressão do presidente da CPI, Omar Aziz, o documento foi alterado na reta final para retirar a conclusão de que Bolsonaro também teria cometido os crimes de genocídio contra as populações indígenas e homicídio qualificado.

Veja:

Flávio Bolsonaro ri da cara do povo brasileiro. Das 600 mil mortes. O riso cínico de quem se acha impune. pic.twitter.com/AJp0jQUp60 PUBLICIDADE October 20, 2021