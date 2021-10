Leia a íntegra do relatório final da CPI da Covid

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apresenta nesta quarta-feira (20) o documento final com os resultados das apurações do colegiado edit

247 - Após quase seis meses de trabalho contínuo, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apresenta nesta quarta-feira (20) o documento final com os resultados das apurações do colegiado no tocante ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil.

O documento lista uma série de crimes contra integrantes do governo, incluindo Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além de ex-ministros, parlamentares, empresários, atravessadores e intermediadores de vacinas.

A comissão tem sido muito criticada desde terça-feira (19) pela decisão da comissão de retirar do relatório o pedido de indiciamento de Bolsonaro por genocídio.

Leia a íntegra do relatório, divulgado pelo UOL:

