"Virou pizza": internautas criticam CPI, que não irá classificar Bolsonaro como genocida

247 - Internautas reagiram após ser divulgado que o relatório final da CPI da Covid vai excluir os crimes de homicídio e genocídio atribuídos a Jair Bolsonaro, após pressão do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).

As postagens ressaltam que todo o trabalho da comissão serviu para que o resultado “virasse pizza”.

A informação foi anunciada na noite desta terça-feira (19) por Omar Aziz, que discute com os senadores do grupo conhecido como G7 os últimos detalhes do texto a ser apresentado nesta quarta-feira. Outros senadores, incluindo o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), também confirmaram as alterações.

Veja a repercussão:

A CPI está terminando em pizza e o pizzaiolo é Omar Aziz que retirou a tipificação de genocídio do relatório final. Com isso o "centro democrático" e a turma da "escolha difícil" vão poder apertar 17 de novo em 2022 sem o constrangimento de estar votando num genocida. — Ricardo Pereira (@ricardope) October 20, 2021





"De onde nada se espera é que não vem nada mesmo."



Bolsonaro cometeu crimes sérios na pandemia, mas não genocídio, diz Omar Aziz em entrevista https://t.co/eEQCw6c7zz — José de Abreu (@zehdeabreu) October 20, 2021

Como assim , decidiu retirar o “Genocidio Indígena “ , a ação é praticada mas simplesmente se pode decidir que não é e pronto , o fato não existiu ? #BolsonaroGenocida — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) October 20, 2021

Tasso Jereissati do PSDB e Omar Aziz do PSD mandaram retirar os crimes de HOMICÍDIO E GENOCÍDIO de Bolsonaro do relatório final da CPI.



Dois COVARDES CÚMPLICES DOS CRIMES.



Ano que vem eles votam no Bolsonaro de novo.

Não é questão de opinião. Genocídio implica ação deliberada para exterminar, de forma parcial ou total, um determinado grupo étnico. O índice de mortalidade por Covid entre os indígenas é 150% maior do que o resto da população por conta das ações de Bolsonaro. É fato. É genocida. — Elika Takimoto (@elikatakimoto) October 19, 2021





