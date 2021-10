Por pressão de Omar Aziz, CPI não vai indiciar Bolsonaro por genocídio nem por homicídio

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relatório final da CPI da Covid vai excluir os crimes de homicídio e genocídio atribuídos a Jair Bolsonaro. A informação foi anunciada na noite desta terça-feira (19) pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), que discute com os senadores do grupo conhecido como G7 os últimos detalhes do texto a ser apresentado nesta quarta-feira. Outros senadores, incluindo o relator Renan Calheiros (MDB-AL), também confirmaram as alterações.

Com as mudanças, a lista de delitos contra Bolsonaro caiu de 12 para 10, mantidas acusações como charlatanismo, prevaricação e crime de epidemia, dentre outras.

"O genocídio não havia consenso, nem entre senadores nem entre juristas", disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz.

PUBLICIDADE

Segundo o senador, o homicídio seria absorvido pelo crime de epidemia, que teria o acréscimo do resultado de mortes provocadas pela Covid-19. "É só um ajuste no tipo penal", completou, segundo reportagem do Globo.

Após a reunião, Renan Calheiros afirmou ter concordado com as mudanças.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE