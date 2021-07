Humberto Costa quer reconvocar Mayra Pinheiro para CPI da Covid: 'mentiu descaradamente'

247 - Membro da CPI da Covid, o senador Humberto Costa (PT) anunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira, 22, que apresentou um novo requerimento para que a comissão convoque novamente a depor a secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”.

O senador justifica que Mayra agiu de forma "debochada e desrespeitosa" ao afirmar em vídeo que mandou perguntas que os governistas a fizeram. Costa ainda alega que “ela mentiu descaradamente quando lá esteve [na CPI]”. Em depoimento à comissão, Mayra mentiu pelo menos 11 vezes.

A postura da “Capitã Cloroquina” com a CPI é debochada e desrespeitosa. Por isso, apresentei novo requerimento para que volte a depor. Ela ainda mentiu descaradamente quando lá esteve. Espero que, agora, diga por que faltou com a verdade numa CPI tão importante para o país. PUBLICIDADE July 22, 2021

É de causar indignação o vídeo da secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro,a Capitã Cloroquina, dizendo que enviou perguntas para governistas da CPI antes do depoimento.É uma clara demonstração de desrespeito até com os próprios bolsonaristas, tratados como despreparados. pic.twitter.com/UufwHlL9Sa — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 22, 2021

Perguntas combinadas

O portal The Intercept divulgou um vídeo na noite desta quarta-feira, 21, no qual a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, se prepara para seu depoimento na CPI da Covid no Senado, em maio.

Mayra foi a responsável por lançar o aplicativo TrateCov em Manaus, que causou polêmica e foi retirado do ar após a descoberta de que se tratava de um sistema para receitar o ‘tratamento precoce’ contra a Covid independentemente do diagnóstico.

O vídeo é uma conversa entre Mayra, o pesquisador Regis Bruni Andriolo, defensor da cloroquina e ligado à Universidade do Estado do Pará, e o médico olavista e também secretário da pasta, Helio Angotti Neto. Ela pede orientações aos dois, pergunta se não há uma “bala de prata” para “provar” que “cloroquina funciona” e em algum momento faz “pergunta de leiga”, demonstrando seu total desconhecimento até mesmo no assunto em que ela se vendeu ser especialista.

“Qual é a bala de prata que eu posso levar estampada para dizer aos senadores: ‘tá aqui a prova estatística que eu tenho até hoje que hidroxicloroquina, ivermectina funciona?’”, pergunta Mayra. Ela também demonstra ter conhecimento de que os estudos que levaria ao Senado têm problemas de metodologia e não são reconhecidos cientificamente. “E eu imprimi 2.400 páginas de evidências, mas eu sei que boa parte do que eu imprimi, se a gente for analisar, pode ter os mesmos conflitos que o senhor acabou de falar aqui. Questões de metodologia inadequada…”

Mayra Pinheiro diz precisar enviar aos senadores governistas perguntas cujas respostas sejam “oportunidade” para ela falar. "Se o senhor puder fazer três ou quatro perguntinhas que os 'deputados' [sic] podem me fazer. Tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. Esse grupo precisa fazer perguntas que nos ajudem no nosso discurso. Que perguntas posso dar a esses senadores fazerem a mim, que eles chutam para eu fazer o gol?", pergunta.

"Capricha e já me dá a resposta porque os senadores têm que ter essa respostinha. Tem cinco senadores que vão jogar com a gente, preciso dar perguntas para eles interrogarem cujas respostas sejam oportunidade de eu falar", continua. Mayra também diz no ‘treinamento’ ver na CPI uma oportunidade de dar a “sua verdade”.

