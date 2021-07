Miranda sobre áudio que comprometeria Bolsonaro: "só vou falar na Justiça"

Declaração do deputado federal ocorreu após o relator da CPI da Covid dizer que espera ouvir a gravação para verificar se há mais pessoas no suposto esquema da Covaxin edit

Caio Barbieri, Luciana Lima, Metrópoles - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou, nesta segunda-feira (12/7), que falará apenas em juízo sobre a existência de possível áudio da conversa que manteve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em 20 de março, quando tratou de denúncias na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

A declaração ao Metrópoles ocorreu após o congressista tomar conhecimento da declaração do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), de que a comissão espera ouvir a gravação, ocorrida no Palácio da Alvorada, com o objetivo de verificar se há o envolvimento de mais pessoas no esquema suspeito de compra das vacinas indiana Covaxin.

“A Polícia Federal [PF] passou a investigar e qualquer informação que eu saiba agora desse caso, eu vou me reservar: só vou falar agora na Justiça”, resumiu.

