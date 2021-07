"Está sendo cobrado", diz Renan sobre áudio dos irmãos Miranda, que pode envolver 'outro campo da política'

Luciana Lima, Metrópoles - O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), disse nesta segunda-feira (12/7) que a comissão espera ouvir o áudio da reunião realizada pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), com o objetivo de verificar se há o envolvimento de mais pessoas no esquema suspeito de compra das vacinas indiana Covaxin.

Em entrevista à Globonews, o relator disse que a prevaricação do presidente já foi comprovada e que agora a possível gravação feita da reunião poderia ampliar a investigação para outro “campo da política parlamentar”, além do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) e o próprio presidente da República.

“O que o áudio pode apontar é que existem mais pessoas envolvidas, além do que o presidente falou, do deputado Ricardo Barros. Ele teria citado nome do Ricardo Barros e o envolvimento de outro campo da política parlamentar. Estamos investigando essa extensão. O áudio está sendo cobrado”, disse Renan.

