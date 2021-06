Presidente da CBF pode ser convocado à CPI para explicar Copa América

O senador Humberto Costa declarou em sessão da CPI da Covid nesta terça-feira que deseja incluir o tema da Copa América na comissão. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, apresentou um requerimento de convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para que ele preste esclarecimentos sobre a realização do evento no país edit

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) declarou nesta terça-feira (1), durante o início da sessão da CPI da Covid-19, que deseja incluir o tema da Copa América na comissão. Já o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, apresentou um requerimento de convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para que ele preste esclarecimentos sobre a realização do megaevento no país, quando o país amarga mais de 460 mil mortes em decorrência do novo coronavírus e apenas 22% da população foi vacinada.

“Por essa razão nós ingressamos junto ao STF com um pedido para que essa decisão, tão pouco dotada de inteligência, não se realize. E como é um tema conexo à essa CPI, vi que o senador Randolfe muito corretamente apresentou um requerimento de convocação do presidente da CBF pra que ele venha explicar porque o Brasil está decidindo assumir essa realização”, declarou o senador Humberto Costa.

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), seguiu a linha dos parlamentares e criticou a ação. Segundo o senador, num primeiro momento ele não viu problemas no Brasil sediar a Copa América, "mas depois fui raciocinar e vi que é sem lógica fazer um evento internacional nesse momento. Não temos o que comemorar. Temos o que lamentar”.

Já o senador Bolsonarista Marco Rogério (Democratas) disse que não se pode fugir do foco da CPI ao querer tratar de Copa América na comissão e afirmou ser contrário à convocação de dirigentes esportivos. Segundo ele, a ação seria "ilegal".

A oncologista e imunologista Nise Yamaguchi depõe nesta terça-feira (1) na CPI da Covid naquele que é considerado o principal depoimento da semana.

A médica integra a linha de frente dos defensores do tratamento precoce pelo governo, tendo apoiado a mudança da bula da cloroquina via decreto presidencial, destaca a repórter Júlia Schiaffarino no Congresso em Foco. O depoimento desta terça poderá dar aos senadores provas da existência de um gabinete paralelo do governo para a tomada de decisões sobre a Covid à margem do Ministério da Saúde e outros órgãos competentes.

