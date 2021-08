Randolfe diz que CPI vai recorrer de decisão de Nunes Marques: "que segredos o motoboy esconde?"

O motoboy Ivanildo Gonçalves Dias teria sacado um total de R$ 4,74 milhões para a VTC Log, uma empresa de logística com contratos no Ministério da Saúde e responsável pelo transporte de insumos e vacinas edit

247 - Vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede), afirmou que irá recorrer da decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que desobrigou o motoboy Ivanildo Gonçalves Dias de comparecer em sessão na comissão do Senado marcado para esta terça-feira, 31.

“Pelo visto, a VTClog é realmente MUITO poderosa. Que segredos o motoboy esconde? Respeitamos a decisão do ministro Nunes Marques, mas iremos recorrer da decisão!”, afirmou o senador no Twitter.

Em decisão liminar nesta segunda-feira, 30, Nunes Marques também permitiu que, caso o motoboy compareça à sessão, ele poderá ficar em silêncio e está desobrigado a firmar o compromisso de dizer a verdade.

Nunes Marques atendeu ao pedido que a defesa fez ao STF na última sexta-feira, 27.

A liminar de Nunes Marques considerou que não há correspondência entre os fatos investigados pela CPI e as informações que serviram de base para a convocação de Ivanildo.

"Não há, assim, congruência entre os fatos determinantes da abertura da CPI ― políticas públicas no enfrentamento da pandemia que alcançou o Brasil em 2020 ― e aqueles que serviram de fundamento para a convocação do impetrante: movimentação financeira da VTClog sem determinação do período; saques pelo impetrante, nos últimos dois anos, de altos valores destinados a sua empregadora; relação de confiança da empresa VTClog com o impetrante; e transporte, em sua moto, de R$ 430 mil, em 24 de dezembro de 2018, 'noite de Natal'”.

O caso

Segundo denúncias, o motoboy sacou um total de R$ 4,74 milhões para a VTC Log, uma empresa de logística com contratos no Ministério da Saúde e responsável pelo transporte de insumos e vacinas.

Na ação no STF, o advogado Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, que o defende, diz que "sua função é de motoqueiro e, em decorrência disto, realiza todas as diligências que dependem de deslocamento, inclusive bancárias".

Para a defesa de Ivanildo, o requerimento aprovado pela CPI "aponta fantasiosas ilicitudes praticadas pelo impetrante que, por sua vez, somente exerce a profissão de motoboy na empresa VTCLOG e, ainda, utiliza de dados financeiros sigilosos que abrangem período não compreendido pela pandemia". Diz ainda que a convocação é um "ato emanado através de ilegalidades".

A defesa avalia que "o que se verifica através das diversas sessões até então realizadas é que alguns excessos são praticados para o fim de causar devassa pessoal e jurídica de agentes públicos, empresas privadas, instituições e pessoas físicas, assim como no caso do presente mandado de segurança".

O advogado, Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, já atuou na defesa de Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, e do miliciano Adriano da Nóbrega, apesar de registrar um salário mensal de R$ 2 mil.

