'Advogado de motoboy que será ouvido na CPI é o mesmo de Queiroz e de Adriano da Nóbrega. Coincidência?', pergunta Paulo Pimenta

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou as redes sociais para chamar a atenção sobre fato de que o motoboy da VTCLog Ivanildo Gonçalves da Silva, que será ouvido nesta terça-feira (31) pela CPI da Covid, tem como advogado Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, que já atuou na defesa de Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, e do miliciano Adriano da Nóbrega, apesar de registrar um salário mensal de R$ 2 mil.

“FATO CURIOSO: O Motoboy que será ouvido pela CPI amanhã, que sacou mais de R$ 4 Milhões para empresa envolvida nas investigações da CPI, ganha R$ 2 mil por mês e conseguiu contratar o mesmo advogado de Queiroz e do miliciano morto Adriano da Nóbrega. Coincidência?”, escreveu Pimenta no Twitter.

Ivanildo entrou na mira da CPI da Covid por sacar em diversos momentos o montante de R$ 4.743.693. O motoboy foi responsável por 5% de toda movimentação atípica feita pela VTClog, empresa que se tornou alvo de uma das principais linhas de investigação do colegiado.

PUBLICIDADE

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

FATO CURIOSO: O Motoboy que será ouvido pela CPI amanhã, que sacou mais de R$ 4 Milhões para empresa envolvida nas investigações da CPI, ganha R$ 2 mil por mês e conseguiu contratar o mesmo advogado de Queiroz e do miliciano morto Adriano da Nóbrega. Coincidência? PUBLICIDADE August 30, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE