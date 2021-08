Advogado de motoboy da VTCLog que recorreu por silêncio na CPI já atuou na defesa de Queiroz e Adriano da Nóbrega

Advogado Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas já atuou na defesa de Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, e do miliciano Adriano da Nóbrega edit

247 - O advogado Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, que ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a anulação do depoimento do motoboy da VTCLog na CPI da Covid, marcado para esta terça-feira (31) já atuou na defesa de Fabrício Queiroz do miliciano Adriano da Nóbrega. A informação foi postada nas redes sociais pelo jornalista Fernando Molica.

“Citei há pouco no Liberdade de Opinião, na CNN: advogado do motoboy da VTCLog que recorreu ao STF para não depor já atuou na defesa de Queiróz e de Adriano da Nóbrega. Senador Randolfe me disse que a CPI vai votar a convocação de Karina Kufa, advogada de Bolsonaro”, escreveu Molina no Twitter.

A advogada Karina Kufa entrou no radar da CPI em função de ter organizado um jantar onde estariam o filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, e dois supostos lobistas que atuaram pela Precisa Medicamentos no caso do contrato irregular envolvendo a aquisição da compra da vacina indiana Covaxin.

