Randolfe: Queiroga está a um passo de ser indiciado

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), destacou nesta terça-feira (28), em coletiva de imprensa, a alta probabilidade de o ministro da Saúde, ser indiciado ao término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que deve acontecer na primeira quinzena de outubro.

"O ministro Queiroga está a um passo de ser indiciado. Para ele não ser indiciado eu pediria a ele duas condições: garantir que crianças e adolescentes sejam vacinados e, segundo, nos apresentar qual a programação de vacinação para o ano que vem... Quantas vacinas estão adquiriras, qual a programação da terceira dose", disse o parlamentar.

"Eu estou pedindo o mínimo do ministro da Saúde do meu país. Sem responder a essas perguntas satisfatoriamente, o ministro será indiciado", complementou Randolfe.

Em junho, Queiroga passou da condição de testemunha para investigado pela CPI. Em depoimento à comissão, naquele mês, o ministro reconheceu que a cloroquina não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, mas não justificou por que a pasta tinha uma nota no site recomendando o uso do medicamento. Disse apenas que a nota faz parte da "história" do Ministério da Saúde e, por isso, não deveria ser tirada do ar.

