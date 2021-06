Queiroga diz que cloroquina não tem utilidade contra a COVID-19 mas se nega a retirar nota que recomenda seu uso

O ministro da Saúde disse que a nota técnica recomendando o tratamento precoce faz parte da "memória" do Ministério da Saúde e, por isso, não deve ser tirada do ar edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em depoimento na CPI da Covid no Senado nesta terça-feira (8), admitiu que a cloroquina não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.

"Essas medicações não têm eficácia comprovada. Esse assunto é um motivo de deliberação da Conitec. Para mim, esse tratamento não tem eficácia e ponto final", disse o ministro, que havia evitado se posicionar sobre o medicamento em seu último depoimento.

No entanto, Queiroga buscou justificar a permanência no site do Ministério da Saúde de uma nota técnica que recomenda o medicamento.

Segundo ele, a nota faz parte da "história" do Ministério da Saúde e, por isso, não deve ser tirada do ar. Ele disse não acreditar que a permanência da recomendação influencie o uso do medicamento.

"A nota informativa perdeu seu objeto. A nota não é protocolo, é informação de dose, perdeu objeto porquanto a Conitec está elaborando protocolo. Ela não é ato administrativo e não cabe revogação. Ela apenas está no site porque faz parte da história desse enfrentamento à pandemia. Ela faz parte da história", justificou Queiroga.

