Senadores dizem que irão convocar Aras caso ele não dê andamento ao relatório final

247 - A cúpula da CPI da Covid afirmou que irá convocar o procurador-geral da República, Augusto Aras, a prestar esclarecimentos ao Senado caso ele não tome providências em relação ao relatório final da comissão, que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro, outras 77 pessoas e duas empresas, por crimes cometidos durante a pandemia da Covid-19.

“Não aceitaremos protelação do caso. No dia 27 de novembro, ocorridos 30 dias, se não tiver providência efetiva, o senhor PGR será convocado”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Simone Tebet afirmou: “Se o procurador-geral não dá andamento célere a uma questão tão célere quanto essa, temos poder de convocá-lo”.

Em nota, a PGR informou que recebeu apenas nesta terça-feira (9) a documentação da CPI da Covid e que começará agora a análise do material. (Com informações do Antagonista).

