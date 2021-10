Um dia após CPI aprovar relatório que pede seu indiciamento, Bolsonaro chama documento de "palhaçada"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro qualificou o relatório final da CPI da Covid, aprovada nesta terça-feira (26) pelo colegiado, como uma “palhaçada”. “Antes de falar em Ministério Público, quem tem um pouco de juízo sabe que foi uma palhaçada lá. CPI do Renan. Talvez para se vingar, porque quem decidiu a eleição do Alcolumbre, em 2019, foi quando meu filho abriu o voto dele”, disse ele em entrevista à Jovem Pan News nesta quarta-feira (27), de acordo com O Globo. O relatório pede o indiciamento de Bolsonaro, junto com outras 77 pessoas e duas empresas, por crimes cometidos durante a pandemia.

“O que essa CPI fez de vantajoso para o Brasil? O que os senadores do G7, além do Renan, do Omar e do Randolfe, tem mais quatro lá, o que eles fizeram em 2020? Já que sabiam de tudo, porque não procuraram o presidente, procuraram o Ministério da Saúde? Ficaram em casa, de férias”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE