Anitta e Pabllo Vittar rebolam ao som de "ei Bolsonaro vai tomar no c*" (vídeo)

Revista Fórum - Anitta e Pabllo Vittar cantaram juntas e rebolaram ao som do já inevitável coro de: “Ei Bolsonaro vai tomar no c*”, no último sábado (12), em mais uma edição do espetáculo de Carnaval, “Ensaios da Anitta”.

A dupla cantou a música “Sua Cara”, incendiando a plateia que, no intervalo, puxou o coro. As duas partiram para o centro do palco e também se manifestaram.

