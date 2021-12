Pabllo Vittar diz que já separou vestido vermelho para celebrar vitória de Lula em 2022

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula está cada vez mais pop. A cantora Pabllo Vittar está animadíssima para a volta do petista à Presidência da República. Ela já tem até um vestido vermelho para celebrar a eventual vitória contra Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao Splash, do UOL, Vittar lembrou que o ex-presidente teve um papel importante na sua vida. "Cantarei com um belo vestido vermelho, do lado de Lula. Ele não sabe, mas ele fez parte da minha infância, da minha vida. Eu cresci com o Bolsa Família, cresci no MST, cresci com a ajuda de vários projetos que ele proporcionou para nós, não só no Nordeste, mas para o Brasil inteiro. Então, ele é uma referência para mim", disse.

"Acredito muito na mudança positiva que ele pode fazer agora nesse próximo ano. Vem aí com muita fé, desejo muita sabedoria. Ele vai estar lá, se Deus quiser. Isso é uma afirmação", completou.

