Anitta pode trazer 'isentões' para Lula e pautar o debate nas redes, dizem especialistas

247 - A cantora Anitta, a mais popular do Brasil na atualidade, declarou apoio público à pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT) e se colocou à disposição para ajudar o petista na campanha eleitoral.

Ouvido pela Folha de S. Paulo, o pesquisador Fabio Malini afirmou que Anitta, assim como outros megainfluenciadores, tem a capacidade de arrastar para o centro do debate político os chamados 'isentões'. Influenciadores locais ou páginas de fofoca, por exemplo, ficam mais à vontade para compartilhar postagens de Anitta sobre assuntos do mundo político do que reverberar posts de Lula ou Jair Bolsonaro (PL).

Após apoio, Lula faz trocadilho com música de Anitta: "vamos juntos envolver o Brasil"

Especialista em análise de redes, Pedro Barciela identificou uma gigante repercussão sobre o apoio de Anitta a Lula. O núcleo apoiador de Bolsonaro ficou escanteado. As tentativas de descredibilizar Anitta não deram certo para além da bolha bolsonarista.

Malini afirma que a cantora tem potencial para converter eleitores para Lula. "Se fosse duas campanhas atrás, eu diria que não. Mas no nível de tecnologia que temos hoje, é fundamental criar uma onda emocional que no fim vai acabar facilitando a tomada de decisão".

Anitta poderá criar nas redes, segundo o pesquisador, uma "campanha paralela". "A Anitta é o arquétipo de um novo tipo de cidadão com influência, que é capaz não apenas de declarar voto e sedimentar um público jovem, mas também de criar uma campanha paralela à oficial. Essa ao meu ver será a grande novidade desta eleição –as campanhas feitas com recursos próprios na rede social de cada influencer que cresceu na pandemia".

