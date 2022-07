Após apoio, Lula faz trocadilho com música de Anitta: "vamos juntos envolver o Brasil"

A cantora decidiu apoiar o petista no primeiro turno diante do terrorismo bolsonarista que vitimou um militante petista em Foz do Iguaçu (PR) edit

247 - O ex-presidente Lula, líder isolado nas pesquisas de intenção de voto para a disputa do Palácio do Planalto, agradeceu à declaração de apoio da popstar Anitta.

A cantora decidiu apoiar o petista no primeiro turno diante do terrorismo bolsonarista que vitimou um militante petista em Foz do Iguaçu (PR). "A postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção", escreveu ela, no Twitter.

"Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na Internet, Tik Tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei", seguiu.

Ao que Lula respondeu, fazendo um trocadilho com a música 'Envolver': "Vamos juntos envolver o Brasil!".

Vamos juntos envolver o Brasil! https://t.co/uvxC3ECOON July 11, 2022

