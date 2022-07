"Bolsonaro precisa ser denunciado por incitação ao crime", diz Joaquim de Carvalho

O jornalista do 247 também defendeu a federalização das investigações sobre o assassinato contra um militante do PT em Foz do Iguaçu edit

247 - O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho defendeu nesta segunda-feira (11) que Jair Bolsonaro (PL) seja denunciado pelo assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, alvo de tiros disparados por um bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR).

"Sobre o crime político em Foz do Iguaçu, duas providências são necessárias. A federalização do inquérito - é inadmissível que uma delegada antipetista conduza a investigação. E Bolsonaro precisa ser denunciado por incitação ao crime", escreveu.

De acordo com testemunhas, Jorge José da Rocha Guaranho passou de carro em frente ao local da festa de aniversário do guarda municipal, desceu do veículo armado e começou a gritar "Aqui é Bolsonaro" e "mito". Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu.

Nesta segunda, a Justiça decretou a prisão preventiva do bolsonarista.

