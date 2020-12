Artistas e famosos lamentam a morte de Paulinho, vocalista do Roupa Nova

"Estamos tristes, Paulinho, sentiremos saudade do seu canto!", afirmou a cantora Elba Ramalho. O youtuber Felipe Neto disse que "perdemos um dos maiores de todos os tempos". Veja mais repercussões edit

247 - A cantora Elba Ramalho lamentou a morte do músico Paulinho, vocalista do Roupa Nova que havia sido infectado pelo coronavírus.

"Estamos tristes, Paulinho, sentiremos saudade do seu canto! Meus sentimentos a toda família @roupanova", disse o artista.

O ator Bruno Galgiasso lamentou a morte do músico por coronavírus. "E o Paulinho me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto tô triste com sua partida", afirmou.

O youtuber Felipe Neto disse que "perdemos um dos maiores de todos os tempos".

O cineasta Kleber Mendonça também se pronunciou. "Durante anos no roteiro, e até a mixagem, 'Sapato Velho' seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho".





E o Paulinho me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto tô triste com sua partida. Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca... 😞 Que tristeza. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) December 15, 2020

NÃO!!!



NÃO!!!!!!!!!!



QUE MERDA! QUE INFERNO! QUE VÍRUS DESGRAÇADO!!!



Perdemos um dos maiores de todos os tempos. Paulinho, vocalista do Roupa Nova.



Viajei 2x pra vê-los.



QUE MERDA!!!!!!!!! pic.twitter.com/KAmHcUtxox — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 15, 2020

Soube do falecimento de Paulinho do Roupa Nova, Covid19. Durante anos no roteiro, e até a mixagem, “Sapato Velho” seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 15, 2020

O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos. pic.twitter.com/XTTgNf8HXX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais