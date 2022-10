Atriz Lúcia Veríssimo denuncia ameaças após foto de beijo com Cássia Kis

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Lúcia Veríssimo afirmou que recebeu após publicar uma foto beijando na boca a atriz Cássia Kis. "Estou sendo atacada por uma horda de ignorantes no Twitter, que defende o indefensável usando a expressão erro do passado. Pecado e erro do passado é a doença da cabeça de vocês que fizeram e fazem tão mal à humanidade. Amar nunca foi pecado ou erro do passado", iniciou a atriz disparando contra a homofobia. As declarações foram publicadas nesta segunda-feira (31) pela coluna F5, no jornal Folha de S.Paulo.

A foto foi publicada na última sexta-feira (28) como forma de protesto contra Cássia, que fez um discurso homofóbico ao dizer que as relações homoafetivas estão "destruindo a família".

"Vocês estão cometendo um crime", disse Lúcia. "E esse crime se chama homofobia, que é passível de processo. Muito cuidado com o que dizem, seus lobotomizados. Não se pede perdão a Deus por amar. E o que vocês fazem não tem perdão. Vocês incitam o ódio, a intolerância, o desrespeito e o pior, não amam seu semelhante, porque falta de respeito é falta de amor", continuou.

De acordo com a atriz, agressores "não têm nenhuma procuração de Deus para criarem regras a partir de seus preconceitos e desejos enrustidos, leis que ele jamais criou". "O que Deus criou foi a vida, a verdade e o amor. Seguirei lutando contra a hipocrisia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.