Lúcia Verissimo divulga foto beijando Cássia Kis após fala homofóbica da atriz

Apoie o 247

ICL

247 - Após as falas homofóbicas de Cássia Kis, a atriz Lúcia Veríssimo, de 64 anos, divulgou uma foto aos beijos com a artista, uma forma de um protesto contra ela. "Meu tbt (Throwback Thursday, espécie de quinta-feira da nostalgia) de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kiss quem está me beijando...chega!!! Não foi novela não, foi vida real!!!", escreveu Lúcia no Instagram. As informações foram publicadas pela coluna Splash, do portal Uol.

Apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), Cássia fez um discurso homofóbico sobre as relações homoafetivas sob alegação de defesa por estarem "destruindo a família". Em live com a jornalista Leda Nagle, a atriz disse que "famílias tradicionais" estão ameaçadas pela existência da "ideologia de gênero".

>>> Internautas repudiam declaração de Roberto Jefferson sobre os "50 tiros na PF" e criticam Bolsonaro

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo", disse.

"O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", questionou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.