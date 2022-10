Internautas repudiam declaração de Roberto Jefferson sobre os "50 tiros na PF" e criticam Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) após ele ter dito, no último final de semana, que deu 50 tiros contra os policiais federais em Comendador Levy Gasparian, no Sul do estado do Rio de Janeiro. O ex-parlamentar foi preso no último domingo (23) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal e trocou tiros quando percebeu que a polícia estava na casa dele.

O petebista recebeu ordem de prisão após chamar a ministra do STF Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" na semana passada.

Um internauta afirmou que os policiais brasileiros são "usados pelo bolsonarismo e serão atirados ao fogo para salvar Bolsonaro". "Esse governo distribuiu mais de 1 milhão de armas e eles nem sabem exatamente para quem".

"A lista de crimes políticos de Bolsonaristas é longa...", afirmou um internauta.

"Jair em desespero BolsoFefff na cadeia Bolsonaro na cadeia", escreveu outra pessoa.

Um perfil disse que "Roberto Jefferson deu 50 tiros na PF, mas o fuzilamento é em nossos salários, aposentadorias e benefícios".

50 TIROS NA PF

Tenho diversos amigos policiais e é uma pena que eles não percebam q são usados pelo bolsonarismo e serão atirados ao fogo para salvar Bolsonaro.

Esse governo distruibuiu mais de 1 milhão de armas e eles nem sabem exatamente para quem. https://t.co/bKfrCRePPH October 27, 2022





3 granadas e 50 tiros na PF.

Xingamentos a padres durante a missa.

Agressões a repórteres.

Assassinato em Foz do Iguaçu.



A lista de crimes políticos de Bolsonaristas é longa... — Igor (@CandangoT) October 27, 2022

ESSE CASO NÃO PODE MORRER

50 TIROS NA PF



JAIR EM DESESPERO

BOLSOJEFFF NA PRISÃO

BOLSONARO NA CADEIA https://t.co/LG4TV6XzKy — Lalarilalá (@LyPimenta) October 27, 2022

Roberto Jefferson deu 50 TIROS NA PF , mas o Fuzilamento é em NOSSOS SALÁRIOS, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS.



Bolsonaro e Guedes MENTEM para o povo.



BOLSONARO NÃO MEXA NO MEU SALÁRIO https://t.co/MvtLjOwfA7 — CPX Caçadora de Bozoroca 13♥️ (@RugasDaBozoroca) October 27, 2022

