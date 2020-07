Bolsonaro só governa para quem pensa como ele, critica Anitta

247 - A cantora Anitta criticou Jair Bolsonaro e defendeu a troca do comando no mais alto cargo político do País. "Há muita controvérsia, muita diferença. Para mim, presidente tem que governar para todos, não só para quem pensa como ele, por isso mudaria", disse ela, que participou de uma entrevista internacional com o canal E! Latino, na noite desta segunda-feira (20). A artista comentou sobre a atual situação política do Brasil em meio à pandemia do coronavírus.

Na entrevista, a cantoria falou sobre a sua cidade, Rio de Janeiro. "Estou em casa fazendo minha parte, mas o Brasil como um todo está complicado. Aqui no Rio já está abrindo tudo (...) Parece que está voltando ao normal, mas as mortes continuam crescendo", disse.

O País ocupa o segundo lugar no ranking mundial de confirmações (2,1 milhões) e mortes (80 mil) provocadas pelo coronavírus. Nas duas estatísticas, o Brasil só perde para os Estados Unidos, com 3,9 milhões e 144 mil óbitos.

No dia 7 deste mês, Jair Bolsonaro afirmou estar infectado pela Covid-19 e, mesmo assim, voltou a subestimá-la, ao dizer que os mais jovens não precisam entrar em "pânico".

No dia 22 de junho, ele disse que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada. Chegou a classificá-la como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?" ao ser questionado sobre os cinco mil mortos pela doença, em abril.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.