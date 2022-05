Caetano terá encontro com Lula para manifestar apoio à candidatura do ex-presidente

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso tem na noite desta sexta-feira (13) um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo e deve manifestar apoio ao petista, líder em todas as pesquisas eleitorais.

De acordo com o Blog do Camarotti, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente, fez a articulação para o encontro.

A pesquisa CNT/MDA, divulgada na última terça-feira (10), apontou o ex-presidente em primeiro lugar, com 40,6% das intenções de voto, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o levantamento Genial/Quaest, Lula também apareceu na primeira colocação no estado de São Paulo, com 39% do eleitorado, seguido por Bolsonaro (28%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE