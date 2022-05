Lula lidera corrida presidencial com 40,6% das intenções de voto, contra 32% de Jair Bolsonaro, diz pesquisa CNT/MDA

Levantamento também aponta que a terceira via não se consolidou em nenhum segmento do eleitorado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira (10), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida presidencial com 40,6% das intenções de voto, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL), que aparece na segunda posição. No levantamento anterior, realizado em fevereiro, Lula registrava 42,2% da preferência do eleitorado ante 28% de Bolsonaro.

Ainda conforme o levantamento, Ciro Gomes (PDT) registra 7,1% da preferência dos entrevistados; João Doria (PSDB), 3,1%; André Janones (Avante), 2,5%; Simone Tebet (MDB), 2,3%; e Felipe d’Avila (Novo), 0,3%. Outros 5,1% afirmaram que deverão votar nulo ou em branco e o percentual de indecisos foi de 7%.

Lula também lidera a corrida presidencial na pesquisa espontânea, quando o nome do candidato não é citado. Neste levantamento, o ex-presidente registra 33,4% contra 27,3% de Bolsonaro. No levantamento anterior, o petista registrava 32,8% da preferência do eleitorado contra 24,4% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda conforme a pesquisa, Ciro obteve 3,8% dos votos, seguido por João Doria, com 0,9%. André Janones registrou 0,5% e Simone Tebet não pontuou. Entre os outros candidatos, o percentual foi de 1,2%. Já os votos nulos e brancos somaram 5,8% e os indecisos chegaram a 27,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu por telefone 2.002 pessoas de 4 a 7 de maio de 2022 em todo Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número BR-05757/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE