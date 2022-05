Lula lidera em São Paulo, com 39% dos votos, contra 28% de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca teve um desempenho tão favorável em São Paulo nas eleições presidenciais, como agora em 2022. Ele lidera a corrida presidencial em São Paulo, maior Estado do País, com 39% das intenções de voto, ante 28% de seu principal adversário, Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar, com 8%, segundo aponta reportagem de Daniel Bramatti e Marcelo Godoy, publicada no Estado de S. Paulo.

"O ex-governador João Doria (PSDB), que em 2018, na disputa pelo governo estadual, teve quase 32% dos votos no primeiro turno e foi eleito no segundo, agora tem a preferência de apenas 4% dos paulistas como pré-candidato a presidente da República", destacam os jornalistas. "No universo paulista, assim como no resto do País, Lula é mais forte entre as mulheres do que entre os homens. No segmento feminino, ele tem 41% das preferências, ante 23% de Bolsonaro e 15% dos demais candidatos somados. Ou seja, teria mais votos que a soma de todos os adversários. Já entre os homens há um empate técnico entre o petista e o presidente: 36% a 35%", acrescentam.

