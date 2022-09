Caetano Veloso lança movimento “Tira Gomes”, para migrar votos de Ciro para Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso intensificou a campanha pelo voto útil na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lançar um vídeo com uma campanha intitulada “Tira Gomes”. No vídeo, o músico destaca que o ex-governador Leonel Brizola afirmava que "artista não dá voto. Mas tira". No corte seguinte, aparece uma imagem com o slogan "#tiragomes". O movimento visa incentivar a migração dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) para o petista visando encerrar a eleição presidencial ainda no primeiro turno, com a derrota de Jair Bolsonaro (PL).

A campanha vem na esteira dos últimos ataques feitos por Ciro contra o petista, que chegou até mesmo a ser elogiado por integrantes do governo Bolsonaro. Nesta segunda-feira (26), o pedetista divulgou um "manifesto à nação" atacando Lula e a campanha pelo voto útil no petista. Ele também negou que se afastará da disputa eleitoral.

O vídeo de Caetano com a Campanha “Tira Gomes” viralizou em grupos de WhatsApp, impulsionado pelo coletivo Grupo Prerrogativas, que reúne juristas e advogados, que já manifestou apoio à campanha de Lula à Presidência da República.

Na semana passada, Ciro atacou os artistas que manifestaram apoio a Lula, afirmando que estes estão com “a vida ganha”.

“É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo. A razão não é o Lula, nem a proposta do Lula nem o dia seguinte. É o voto Caetano Veloso, boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha. Quem está preocupado com o dia seguinte é quem não tem plano de saúde, é quem não tem como pagar mensalidade escolar, é quem está submetido ao terrorismo das facções criminosas nas periferias”, disse Ciro.

