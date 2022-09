Ciro Gomes faz "manifesto à nação" para atacar Lula e a campanha pelo voto útil

O pedetista mais uma vez age como linha auxiliar de Bolsonaro ao tentar dificultar a vitória de Lula no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes fez nesta segunda-feira (26) um "manifesto à nação", no qual condenou a campanha do ex-presidente Lula (PT) pelo "voto útil" e negou que abrirá mão da disputa eleitoral.

Ciro Gomes, que não tem qualquer chance de sequer chegar ao segundo turno da eleição presidencial, mais uma vez age como linha auxiliar de Jair Bolsonaro (PL). A campanha pelo voto útil tem exatamente o objetivo de garantir a vitória já no primeiro turno da única força capaz de derrotar Bolsonaro: Lula.

O candidato do PDT, em seu pronunciamento, mais uma vez atacou o PT e Lula, comparando o ex-presidente ao atual chefe do Executivo federal. Ele também se disse vítima de uma "gigantesca e virulenta campanha" que visa tirá-lo da disputa pela Presidência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.