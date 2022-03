“Censura nunca mais” e “cala boca já morreu”, protesta Lulu Santos no Lollapalooza (vídeo)

“Como diz Cármen Lúcia, cala boca já morreu quem manda na minha boca sou eu”, disse o cantor no palco do festival edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Lulu Santos foi mais um a se manifestar contra Jair Bolsonaro no palco do Lollapalooza.

“Censura nunca mais”, disse Lulu, depois da decisão do TSE que proibiu que artistas se manifestassem politicamente durante o festival que acontece neste final de semana em São Paulo. A decisão do ministro Raul Araujo atendeu a um pedido do PL, partido de Bolsonaro.

“Como diz Cármen Lúcia, cala boca já morreu quem manda na minha boca sou eu”, disse o cantor no palco do festival, em referência à ministra do Supremo Tribunal Federal. “Censura nunca mais”, completou no final.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de Lulu chegar, Lucas Fresno já havia colocado um “Fora Bolsonaro” no telão e gritou a frase no microfone ao som da música “F*deu!!”, cujos versos falam que “o presidente quer nos exterminar”.

CENSURA NUNCA MAIS! A cultura resiste contra Bolsonaro. @LuluSantos também deu seu recado ao lado de @fresnorock. #forabolsonaro pic.twitter.com/kdOjbPzs61 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 27, 2022