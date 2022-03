TSE atende pedido do partido de Bolsonaro sobre Pabllo Vittar e proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

Apoie o 247

247 - O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendeu ao pedido feito pelo PL , partido de Jair Bolsonaro, para que sejam proibidas as manifestações durante as apresentações do Lollapalooza. A legenda acionou a Corte neste sábado (26), após a cantora Pabllo Vittar levantar, durante o show que fez no evento, uma bandeira com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O TSE entendeu que se trata de propaganda política indevidamente feita durante uma apresentação artística.

Pelo despacho de Araújo, fica proibida "a realização ou manifestação eleitoral de propaganda ostensiva e extemporânea em favor do candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentam no festival", sob pena de multa de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento.