Banda Fresno ignora TSE e diz ‘fora, Bolsonaro’ no Lollapalooza (vídeo)

247 - Na abertura do último dia de Lollapalooza, na tarde deste domingo (27), a banda Fresno desafiou a decisão monocrática do ministro Raul Araujo, do Tribunal Superior Eleitoral, de proibir manifestações políticas no festival .

O vocalista, Lucas, gritou “fora, Bolsonaro!” no microfone quando o quarteto começava a tocar “Fudeu!!!”, no momento em que a letra dizia: “E o presidente, basicamente quer te exterminar. E o ideal fascista já conquistou teu núcleo familiar. Fudeu!”. A mesma frase foi exibida nos telões (veja o vídeo abaixo).

A decisão de Raul Araujo atendeu a um pedido do PL, partido de Bolsonaro, que acusou o festival de música internacional - que acontece no Brasil desde 2011 - de propaganda eleitoral antecipada.

A cantora Pabllo Vittar, que exibiu uma toalha de banho com a imagem do ex-presidente Lula , também foi alvo da ação. Emicida foi outro artista a se manifestar politicamente durante o evento, que acontece em São Paulo neste final de semana.

A cantora pop Anitta debochou do valor da multa para o artista que se manifestar politicamente - R$ 50 mil - e chamou a decisão de “censura”.

E a banda Fresno abriu os trabalhos contra a censura do TSE #ForaBolsonaro pic.twitter.com/WigEwbwoF0

