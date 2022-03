Lollapalooza: Emicida faz apelo a jovens para tirarem título de eleitor e manda Bolsonaro ‘tomar no c*’ (vídeo)

Apoie o 247

247 - O cantor Emicida começou seu show no Lollapalooza neste sábado (26) fazendo um apelo para que jovens tirem seu título de eleitor. Em seguida, do palco, mandou Jair Bolsonaro “tomar no c*”, em mais uma manifestação política no festival de música que acontece em São Paulo.

“Se você tem de 15 a 18 anos, tira a po*a do título de eleitor”, convocou o rapper. Diversos artistas aderiram nos últimos dias a uma campanha da Justiça Eleitoral nas redes sociais para estimular jovens a tirar o título de eleitor. Para votar na eleição de outubro, é preciso emitir o documento até o dia 4 de maio.

A campanha acabou ganhando adesão de celebridades progressistas, com o mote ‘tirar o título para tirar Bolsonaro’. Os bolsonaristas lançaram, por outro lado, o “sou jovem, sou Bolsonaro”. O TSE informou que entre os dias 14 e 18 de março foram emitidos 96.425 novos títulos de eleitor, em todo o Brasil e no exterior, para jovens entre 15 e 18 anos de idade.

Bolsonaro vai ao TSE contra o Lollapalooza

O festival de música foi palco de outras manifestações políticas durante shows, como de Marina e Pabllo Vittar. Um vídeo de Pabllo viralizou quando a cantora exibiu uma toalha de banho com o imagem de Lula estampada. Ela também escrachou Bolsonaro e fez o “L” de Lula com a mão.

O PL, partido de Bolsonaro, foi ao TSE neste sábado contra o festival e contra Pabllo Vittar acusando propaganda eleitoral antecipada em referência às manifestações artísticas espontâneas.

Emicida já chegou mandando o papo no Lollapalooza.#forabolsonaro pic.twitter.com/9S8ek6YIp4 March 26, 2022