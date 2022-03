Escrachado no Lollapalooza, Bolsonaro vai ao TSE contra o festival de música e Pablo Vittar

Apoie o 247

247 - Atrás nas pesquisas sobre a disputa presidencial , Jair Bolsonaro apela ao Judiciário até para manifestações espontâneas do público contra seu nome. O PL, partido do presidente, acionou o Tribunal Superior Eleitoral neste sábado (26) contra a organização do festival Lollapalooza, que acontece em São Paulo, por suposta propaganda eleitoral irregular em benefício do ex-presidente Lula, informa reportagem da Folha de S.Paulo .

Nesta sexta-feira, artistas como Pabllo Vittar e Marina fizeram escracho contra Bolsonaro e manifestações pró-Lula durante seus shows. O vídeo da cantora Pabllo erguendo uma toalha com a foto de Lula - similar à do banhista no Rio de Janeiro - ao final de sua performance viralizou nas redes sociais. A artista fez ainda o famoso "L do Lula" com a mão.

“A manifestação política realizada em evento de responsabilidade da representada [organização do Lollapalooza] fere inúmeros dispositivos legais”, afirmam os advogados do PL na peça, chamando o festival de música alternativa - que nasceu nos Estados Unidos e acontece desde 2011 no Brasil - de “showmício”.

Apesar da ação, na manhã deste sábado, durante um passeio de moto na Ceilândia, entorno da capital federal, Bolsonaro disse a apoiadores que lançará sua “pré-candidatura” no domingo, o que é proibido pela legislação eleitoral até 16 de agosto.

“Amanhã está previsto às 10 da manhã. Aí não sei, deve ter muita gente lá, muita gente está se inscrevendo. Não precisa se inscrever. Se tiver espaço, vai entrar mesmo quem [não] está inscrito. É o lançamento da pré-candidatura”, disse Bolsonaro.

