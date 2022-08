Ciro Nogueira é vaiado em show do bolsonarista Gusttavo Lima no Piauí (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), foi vaiado durante um show do cantor sertanejo bolsonarista Gusttavo Lima em Picos, no Piauí, neste domingo (31).

Nogueira foi chamado ao palco por Gusttavo Lima e fez um breve discurso sob vaias do público. Pelos vídeos nota-se também algumas manifestações a favor do ex-presidente Lula (PT) durante a fala do ministro, que serve a Jair Bolsonaro (PL).

Em determinado momento do show, o cantor diz que Ciro Nogueira iria bancar o 'after' do espetáculo, ou seja, uma festa pós-show.

