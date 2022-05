Gusttavo Lima, que prega contra o comunismo, recebeu de prefeitura R$ 800 mil para show em cidade com apenas 8 mil habitantes

Apoie o 247

247 - Após o cantor Gusttavo pregar contra o comunismo em um show em Brasília neste sábado, seu vínculo com o Estado veio à tona após internautas resgatarem um evento em que o cantor ganhou relevante quantia para tocar.

O bolsonarista foi contratado para fazer um show no fim do ano em São Luiz, região Sul, no interior de Roraima. A prefeitura do município pagou R$ 800 mil de cachê ao artista.

São Luiz é o menor município de Roraima, com uma população estimada em mais de 8 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O PIB da cidade é de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado, ficando atrás apenas de Uiramutã. Cada habitante pagou cerca de 100 reais para o show acontecer.

