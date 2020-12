Dado Villa-Lobos condena apreensão de fitas: 'não é Renato Russo, é Legião Urbana'

Guitarrista diz que as fitas não são só de Renato Russo, mas da Legião Urbana, da qual também fez parte o baterista Marcelo Bonfá e o baixista Renato Rocha, morto em 2015 edit

247 - O músico Dado Villa-Lobos, guitarrista da banda Legião Urbana, criticou a operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que apreendeu 91 gravações da banda.

O material, composto por por fitas cassete, fitas master e CDs, estava localizado num depósito no bairro do Cordovil, na zona norte do Rio, usado pela gravadora Universal Music.

Segundo Dado Villa-Lobos, as fitas não são só de Renato Russo, mas da Legião Urbana, da qual também fez parte o baterista Marcelo Bonfá e o baixista Renato Rocha, morto em 2015. “Não é Renato Russo, é Legião Urbana”, diz Dado. “Isso me pertence, pertence ao Bonfá e ao Renato [Rocha]”, afirmou à Folha de S. Paulo.

“O que aconteceu ontem foi que a polícia e a Justiça brasileira invadiram a propriedade privada de uma multinacional chamada Universal Music, uma das maiores do planeta”, diz o guitarrista. “Os discos, os fonogramas da Legião até [o disco de 1997] ‘Uma Outra Estação’ pertencem à companhia de discos, a Universal. E é claro que durante o processo de gravação tiveram sobras, coisas que a gente não usou e que ainda estão lá."

O material apreendido pelo Polícia Civil será entregue a Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e herdeiro do músico.

