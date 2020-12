Duvivier pede a Maia para colocar impeachment de Bolsonaro em votação

O ator e humorista Gregorio Duvivier cobrou do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a abertura de um processo de impeachment de Jair Bolsonaro após o governo apresentar um plano de vacinação com falsas assinaturas de cientistas edit

247 - O ator e humorista Gregorio Duvivier pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), coloque o impeachment de Jair Bolsonaro em votação.

"E aí, Rodrigo Maia, falsificar 36 assinaturas no documento mais importante do século (plano de imunização) não é suficiente pra abertura do impeachment? O que falta?", escreveu o ator em sua conta no Twitter.

O ator fez referência à apresentação de um plano de vacinação pelo governo Jair Bolsonaro que tinha assinaturas de pesquisadores. Eles disseram, porém, que não foram consultados previamente sobre o plano.

E aí, @RodrigoMaia, falsificar 36 assinaturas no documento mais importante do século (plano de imunização) não é suficiente pra abertura do impeachment? O que falta? https://t.co/EyUDZT7f7R — Gregorio Duvivier (@gduvivier) December 14, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais