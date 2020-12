Elba Ramalho promete processar organizadores de festa em sua casa em Trancoso

"Estou exigindo agora que as pessoas que estão lá na casa façam vídeo e assumam a responsabilidade", disse a cantora, indignada por ter seu nome ligado à comemoração com a presença de 700 pessoas edit

247 - A cantora Elba Ramalho, em entrevista à Folha de S. Paulo, prometeu processar os reponsáveis por uma festa para 700 pessoas realizada na casa que a artista tem há mais de 20 anos em Trancoso, vilarejo na Bahia.

Segundo Elba, a casa está alugada de 25 de dezembro até 4 de janeiro. A artista está, no momento, hospedada no Club Med de Trancoso.

"As coisas estão super delicadas porque realmente me tomaram de bode expiatório desta história", disse ela, sentido-se chateada por ter seu nome ligado à festança.

"Estou exigindo agora que as pessoas que estão lá na casa façam vídeo e assumam a responsabilidade. Vou processar por danos morais porque estou sendo, vamos dizer assim, entrei no olho do furacão por conta deles. Estive na casa dois dias, fui levar máscara para os funcionários, cheguei a falar com um deles, por favor, 'vocês não podem fazer eventos'", contou.

